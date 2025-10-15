Incidente choc sulla Statale 272 | auto precipita in un burrone
Le notizie sono frammentarie ma quel che è certo è che nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre, a pochi chilometri da San Marco in Lamis, sulla Statale 272, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per eseguire il recupero di un'auto uscita fuori strada e terminata in una scarpata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
