Incidente a San Gemini vicino Terni auto si ribalta e la polizia scopre che era piena di droga | due arresti

Due uomini arrestati a Terni per detenzione di droga dopo un incidente sulla E45: sequestrati 5,7 kg di cannabinoidi e disposte misure cautelari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Incidente a San Gemini vicino Terni, auto si ribalta e la polizia scopre che era piena di droga: due arresti

