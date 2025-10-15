Incidente a San Gemini vicino Terni auto si ribalta e la polizia scopre che era piena di droga | due arresti

Notizie.virgilio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini arrestati a Terni per detenzione di droga dopo un incidente sulla E45: sequestrati 5,7 kg di cannabinoidi e disposte misure cautelari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incidente a san gemini vicino terni auto si ribalta e la polizia scopre che era piena di droga due arresti

© Notizie.virgilio.it - Incidente a San Gemini vicino Terni, auto si ribalta e la polizia scopre che era piena di droga: due arresti

News recenti che potrebbero piacerti

incidente san gemini vicinoIncidente a San Gemini vicino Terni, auto si ribalta e la polizia scopre che era piena di droga: due arresti - Due uomini arrestati a Terni per detenzione di droga dopo un incidente sulla E45: sequestrati 5,7 kg di cannabinoidi e disposte misure cautelari. virgilio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Incidente San Gemini Vicino