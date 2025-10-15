Incidente a Montefiascone morto l' uomo investito da un' auto in via Oreste Borghesi
Non ce l'ha fatta l'uomo investito in via Oreste Borghesi, nel pieno centro abitato di Montefiascone. È morto ieri, martedì 14 ottobre, all'ospedale di Viterbo, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime nel pomeriggio di sabato 11.L'incidente è avvenuto all'altezza del supermercato. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
