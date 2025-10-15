Incidente a Marano tra uno scooter e un' auto | morto sul colpo un 52enne

MARANO DEL FRIULI - Un uomo di 52 anni a bordo di uno scooter è morto questa mattina, mercoledì 15 ottobre, intorno alle 10, a seguito di un violento incidente a Marano del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incidente a Marano tra uno scooter e un'auto: morto sul colpo un 52enne

