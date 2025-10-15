Inchiesta Dolce Vita il gup si astiene | udienza rinviata a novembre
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è astenuto il giudice per l’udienza preliminare Antonio Sicuranza, che questa mattina avrebbe dovuto trattare il procedimento legato all’inchiesta “Dolce Vita”, che coinvolge 27 imputati, tra cui l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Il magistrato aveva firmato il decreto di giudizio immediato nei confronti di Festa, accogliendo la richiesta dell’ex primo cittadino di essere processato senza passare per l’udienza preliminare. Successivamente, Sicuranza ha ritenuto opportuno astenersi dal proseguire nella trattazione del fascicolo. Il Tribunale ha accolto la sua richiesta e ha rinviato l’udienza preliminare all’11 novembre, che si terrà dinanzi al giudice Mario Tringali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
