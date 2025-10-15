Incentivi auto elettriche slitta il click day del 15 ottobre | cosa cambia e che ha diritto allo sconto
Fonti del ministero dell'Ambiente confermano che il 15 ottobre 2025, sulla piattaforma sviluppata da Sogei, verrà pubblicato solamente un tutorial. "Ma non c'è nessuno slittamento" spiegano dal Mase. Ecco come è nato l'equivoco e tutti i dettagli sugli incentivi e chi ne ha diritto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
