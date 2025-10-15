Incentivi auto elettriche slitta il click day del 15 ottobre | cosa cambia e che ha diritto allo sconto

Gazzetta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fonti del ministero dell'Ambiente confermano che il 15 ottobre 2025, sulla piattaforma sviluppata da Sogei, verrà pubblicato solamente un tutorial. "Ma non c'è nessuno slittamento" spiegano dal Mase. Ecco come è nato l'equivoco e tutti i dettagli sugli incentivi e chi ne ha diritto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

incentivi auto elettriche slitta il click day del 15 ottobre cosa cambia e che ha diritto allo sconto

© Gazzetta.it - Incentivi auto elettriche, slitta il click day del 15 ottobre: cosa cambia e che ha diritto allo sconto

