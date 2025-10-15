Incentivi auto elettriche ecco la data | click day il 22 ottobre cosa c' è da sapere

Dopo l'improvviso e inaspettato slittamento del click day, originariamente previsto per la giornata di oggi, mercoledì 15 ottobre, c'è la data ufficiale dell'apertura degli accessi alla piattaforma realizzata da Sogei: gli incentivi auto scatteranno a partire dal prossimo mercoledì 22 ottobre alle ore 12.00. "Per garantire una compilazione corretta e uniforme delle istanze, il Ministero ha predisposto dei video tutorial dedicati, distinti per tipologia di beneficiario, con istruzioni puntuali sulle modalità di accesso alla piattaforma e sulla procedura operativa da seguire", ha anticipato in un breve comunicato ufficiale il dicastero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

