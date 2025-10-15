Incentivi auto elettriche dal 22 ottobre via alle richieste
(Adnkronos) – È ufficiale: mercoledì 22 ottobre è il giorno scelto per dare il via alle richieste per i nuovi incentivi all'acquisto di auto elettriche. Lo sportello online per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e delle microimprese per il rinnovo del parco veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici sarà ufficialmente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
