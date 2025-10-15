Incentivi auto elettriche 2025 | oggi 15 ottobre niente click day – Come funzionano davvero bonus requisiti e tempi

Sbircialanotizia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È mezzogiorno passato in un mercoledì atteso da migliaia di famiglie e microimprese. In tanti si erano preparati a schiacciare quel pulsante sulla piattaforma Sogei e a prenotare il contributo per l’acquisto di un’auto a zero emissioni. Non succederà oggi. Al posto dell’apertura delle domande viene pubblicato un tutorial con le istruzioni operative; l’avvio per . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

incentivi auto elettriche 2025 oggi 15 ottobre niente click day 8211 come funzionano davvero bonus requisiti e tempi

© Sbircialanotizia.it - Incentivi auto elettriche 2025: oggi 15 ottobre niente “click day” – Come funzionano davvero bonus, requisiti e tempi

Altre letture consigliate

incentivi auto elettriche 2025Incentivi auto elettriche, slitta il click day: a chi spettano e come richiederli - Leggi su Sky TG24 l'articolo Incentivi auto elettriche, slitta il click day: a chi spettano e come richiederli ... Da tg24.sky.it

incentivi auto elettriche 2025Incentivi per le auto elettriche, si inizia con un tutorial - Prevista anche una norma antifurbi: chi accede agli incentivi deve risultare primo intestatario della vettura da ... Scrive ansa.it

incentivi auto elettriche 2025Incentivi auto elettriche, slitta ancora il click day? Il Mase frena: "Domani il tutorial" - Le prenotazioni per i contributi statali sarebbero dovute partire già a settembre, ma un ulteriore slittamento ne ha rimandato l'attivazione ... Scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Incentivi Auto Elettriche 2025