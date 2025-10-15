Incendio nella Vela Rossa di Scampia | rifiuti in fiamme

Un incendio si è sviluppato nella mattinata di mercoledì 15 ottobre all'interno della Vela Rossa di Scampia. Ad andare in fiamme un cumulo di rifiuti. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non si registrano feriti, poichè l'edificio in questione è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it