Incendio in via Clark | prende fuoco un cumulo di rifiuti vicino al Novotel
Fuoco e fiamme a Salerno, in via Generale Clark, stamattina, nei pressi del Novotel. Per motivi da accertare, l'incendio é divampato in un'area trasformata in discarica a cielo aperto. Un accumulo di materiali vari, mobilia di vario genere e immondizia. I Vigili del Fuoco della sede centrale sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
