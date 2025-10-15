Incendio in via Clark | prende fuoco un cumulo di rifiuti vicino al Novotel

Fuoco e fiamme a Salerno, in via Generale Clark, stamattina, nei pressi del Novotel. Per motivi da accertare, l'incendio é divampato in un'area trasformata in discarica a cielo aperto. Un accumulo di materiali vari, mobilia di vario genere e immondizia. I Vigili del Fuoco della sede centrale sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

