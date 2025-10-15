Incendio in un condominio | una donna trasportata in ospedale

I vigili del fuoco del comando di Firenze  sono intervenuti dalle ore 06:20 in via Augusto Baldesi intersezione via Cocchi, per un incendio di uno scantinato in un condominio composto da tre piani fuori terra.Due le squadre sul posto che, con un'autoscala, hanno evacuato due persone rimaste. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

