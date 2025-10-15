Incendio in un appartamento in centro storico le fiamme da un fornello | una persona in ospedale
Attimi di apprensione nella prima serata di mercoledì (15 ottobre) in centro storico a Rimini. Un incendio è divampato all’ultimo piano di una palazzina di via Bastioni Occidentali, poco distante da piazza Malatesta. Attorno alle 19 i vigili del fuoco sono intervenuti dopo la richiesta di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incendio in un appartamento in via Sudati, vigili del fuoco al lavoro per 6 ore - X Vai su X
FIAMME Paura per un incendio in un appartamento di via Teramo, intervengono i vigili del fuoco [FOTO-VIDEO] La notizia: https://cityne.ws/aycY8 - facebook.com Vai su Facebook
Incendio in un palazzo storico. Donna respira fumo: soccorsa. Paura in via delle Terme - Un fumo nero e denso usciva dalla finestra quando i vigili del fuoco sono arrivati ieri, poco dopo le 18, in via delle Terme. Lo riporta msn.com
Paura a Giugliano, fiamme in un appartamento del centro storico - Per cause ancora da accertare c’è stato un principio di incendio in un appartamento dovevicono duedue person ... Riporta internapoli.it
Incendio in centro storico: morto un uomo di 60 anni - Tragedia nella serata di sabato nel centro di Bra, dove un sessantenne è stato trovato morto dopo un incendio scoppiato in un alloggio di piazza Carlo Alberto, al civico 27, accanto al teatro ... Segnala giornalelavoce.it