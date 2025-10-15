Incendio di una fabbrica tessile a Dacca in Bangladesh | ci sono almeno sedici morti
Almeno sedici persone hanno perso la vita in un grave incendio sviluppatosi ieri in una fabbrica tessile di Dacca, in Bangladesh. I vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme solo dopo diverse ore d’intensa attività, e hanno recuperato i primi corpi; è altamente probabile, tuttavia, che più di qualcuno sia intrappolato ancora tra le macerie, vivo o morto. Nel frattempo, il rogo si è esteso anche a una vicina industria di prodotti chimici; non è ancora noto quanti lavoratori si trovassero all’interno del secondo edificio. Il tenente colonnello Tajul Islam Chowdhury, direttore dei vigili del fuoco, ha dichiarato che l’incendio è scoppiato nella capitale intorno alle undici di mattina. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
Almeno 16 persone sono morte nell’incendio di una fabbrica tessile a Dacca, in Bangladesh - X Vai su X
In Via Amendola a Signa è attivo un incendio all’interno di una fabbrica. Al momento i nostri volontari di protezione civile sono sul posto per coadiuvare gli agenti di Polizia Municipale per la gestione del traffico in zona. ?Si raccomanda di non recars - facebook.com Vai su Facebook
Rogo in fabbrica tessile a Dacca,7 morti - Almeno sette persone, fra cui undirigente e un ufficiale di polizia, sono morte ieri sera aDacca in seguito a un incendio divampato in una fabbrica diabbigliamento nel ... Lo riporta ilsecoloxix.it