Incendio al Villa Flori | hotel evacuato

15 ott 2025

 Momenti di apprensione questa sera all’Hotel Villa Flori, sulla via per Cernobbio a Como, affacciato sul lago. Alle 19.50 è scattato l’allarme per un principio d’incendio sviluppatosi nell’area wellness della struttura: a prendere fuoco è stata una sauna situata al quarto piano.Intervento rapido. 🔗 Leggi su Quicomo.it

