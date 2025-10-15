Incendio a Quarto strada chiusa
Un incendio sta tenendo impegnati i vigili del fuoco a Quarto. In fiamme una struttura prefabbricata e un alcune barche sulla spiaggia. Il rogo è divampato poco prima delle 18 di mercoledì 15 ottobre 2025 sulla spiaggia sottostante l'antica trattoria del Bai.Numerose le squadre dei vigili del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Allarme in via Quarto, nel levante genovese, dove un importante incendio sta distruggendo alcune strutture appartenenti con ogni probabilità a una società sportiva, nella zona in cui sono presenti a poche decine di metri i Bagni Doria e l’Osteria del Bai. Le fia - facebook.com Vai su Facebook
Incendio al quarto piano di un palazzo nel centro di Cosenza, 10 intossicati. L'edificio è stato sgomberato, per precauzione in attesa della conclusione degli accertamenti sulle cause del rogo. Leggi l'articolo completo: - X Vai su X
Incendio a Quarto, brucia prefabbricato sul lungomare - Genova – Allarme in via Quarto, nel levante genovese, dove un importante incendio sta distruggendo alcune strutture appartenenti con ogni probabilità a una società sportiva, nella zona in cui sono pre ... ilsecoloxix.it scrive
Chiusa per incendio la strada statale Potenza-Melfi: riaperta dopo 3 ore - A causa di un incendio, divampato al chilometro 53,000, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 658 'Potenza Melfì. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Montevergine, strada chiusa: al Santuario solo in funicolare - Continuano i disagi per la chiusura della strada che porta a Montevergine, dopo l’incendio di mercoledì scorso che ha provocato uno smottamento del costone roccioso al chilometro tre. Come scrive ilmattino.it