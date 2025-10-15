Incendio a Quarto strada chiusa

Un incendio sta tenendo impegnati i vigili del fuoco a Quarto. In fiamme una struttura prefabbricata e un alcune barche sulla spiaggia. Il rogo è divampato poco prima delle 18 di mercoledì 15 ottobre 2025 sulla spiaggia sottostante l'antica trattoria del Bai.Numerose le squadre dei vigili del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it