Incastrato grazie al Dna Ai domiciliari per furto | aveva rubato 60mila euro
Lucca, 15 ottobre 2025 – I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cinquantenne gravemente indiziato di furto aggravato in abitazione, con precedenti specifici e recidiva reiterata. Si tratta di Simone Esposito, 52 anni, finito agli arresti domiciliari con dispositivo elettronico, secondo quanto disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca. L’operazione è frutto di una sinergica attività investigativa tra il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Lucca, il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina e il Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, che hanno operato in stretta collaborazione per localizzare e assicurare alla giustizia l’indagato, residente nel territorio pontino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
