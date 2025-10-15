Inaugurato oggi il nuovo Eurospar di Carpi nell' area ex Blumarine

Modenatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Despar Nord ha inaugurato questa mattina Carpi il nuovo Eurospar situato in via Alessandro Manzoni angolo Via Giovanni XXIII°, nell'area che fu dello stabilimento Blumarine.Il team del nuovo punto vendita, che misura 1.435 metri quadrati di superficie di vendita, conta 42 colleghi e colleghe, di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

