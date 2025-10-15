Inaugurato il nuovo supermercato Eurospar a Carpi | Un negozio di vicinato a tutti gli effetti

Carpi (Modena), 15 ottobre 2025 - ‘Despar Nord’ ha inaugurato questa mattina il nuovo Eurospar in via Alessandro Manzoni, all’angolo con Via Giovanni XXIII° (area ex Blumarine). Il team è formato da 42 dipendenti, di cui 32 nuovi assunti. A guidarli sarà lo store manager Giacomo Oliviero. Il nuovo supermercato di Carpi, da oggi, è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:30, mentre la domenica dalle 8:30 alle 20:00. Il taglio del nastro, l’assessora Poletti: “Un negozio di vicinato”. Al taglio del nastro c’è stata una partecipazione numerosa, inoltre era presente anche l’assessora comunale al commercio ed economia di vicinato Paola Poletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

