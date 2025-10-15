Inaugurato il nuovo supermercato Eurospar a Carpi | Un negozio di vicinato a tutti gli effetti
Carpi (Modena), 15 ottobre 2025 - ‘Despar Nord’ ha inaugurato questa mattina il nuovo Eurospar in via Alessandro Manzoni, all’angolo con Via Giovanni XXIII° (area ex Blumarine). Il team è formato da 42 dipendenti, di cui 32 nuovi assunti. A guidarli sarà lo store manager Giacomo Oliviero. Il nuovo supermercato di Carpi, da oggi, è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 20:30, mentre la domenica dalle 8:30 alle 20:00. Il taglio del nastro, l’assessora Poletti: “Un negozio di vicinato”. Al taglio del nastro c’è stata una partecipazione numerosa, inoltre era presente anche l’assessora comunale al commercio ed economia di vicinato Paola Poletti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Dynamo Camp cresce, inaugurato il nuovo giardino: “Contaminiamo di felicità il quartiere” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/14/news/dynamo_camp_cresce_inaugurato_nuovo_giardino_felicita_quartiere_bambini-424912315/?ref=twhl… - X Vai su X
Un nuovo inizio per la comunità: inaugurato il Centro ENEA! Apre le sue porte in Via Alcide De Gasperi 23 a Mola di Bari, il Centro ENEA, un progetto promosso dal Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù, in collaborazione con la Cooperativa Sociale E - facebook.com Vai su Facebook
Il nuovo supermercato Eurospar spalanca le porte, occupate 42 persone - Ha spalancato ufficialmente le porte questa mattina, mercoledì 15 ottobre, il nuovo supermercato Eurospar di Carpi, nell'ex area Blumarine di viale Manzoni. Secondo temponews.it
Il nuovo supermercato Eurospar aprirà il 15 ottobre - I lavori per il nuovo supermercato Eurospar di Carpi, nell'ex area Blumarine di viale Manzoni, procedono a ritmo sostenuto. Si legge su temponews.it