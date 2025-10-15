Roma, 15 ottobre 2025 – “La sicurezza sul lavoro supera tutti gli interessi di parte perché è un valore sociale, economico, culturale ed è motore di sviluppo”. Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma, intervenuto nel convegno dal titolo ‘ Rafforzare la collaborazione, propagare la sicurezza ’, organizzato oggi all’auditorium Inail di Roma. La giornata ha voluto fare il punto sulla collaborazione tra Inail e Gruppo FS in materia di sicurezza sul lavoro, dopo il protocollo d’intesa firmato tra l’Istituto e Ferrovie dello Stato nel 2022. “Come Gruppo FS – ha sottolineato Donnarumma - mettiamo questo tema al centro quando facciamo pianificazione industriale, approntiamo progetti o formiamo i nostri dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Inail-FS, l’importanza della safety. Donnarumma: “La sicurezza al centro della crescita infrastrutturale del Paese”