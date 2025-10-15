Inail-FS l’importanza della safety Donnarumma | La sicurezza al centro della crescita infrastrutturale del Paese

Quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 15 ottobre 2025 – “La sicurezza sul lavoro supera tutti gli interessi di parte perché è un valore sociale, economico, culturale ed è motore di sviluppo”. Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo FS Stefano Antonio Donnarumma, intervenuto nel convegno dal titolo ‘ Rafforzare la collaborazione, propagare la sicurezza ’, organizzato oggi all’auditorium Inail di Roma. La giornata ha voluto fare il punto sulla collaborazione tra Inail e Gruppo FS in materia di sicurezza sul lavoro, dopo il protocollo d’intesa firmato tra l’Istituto e Ferrovie dello Stato nel 2022. “Come Gruppo FS – ha sottolineato Donnarumma - mettiamo questo tema al centro quando facciamo pianificazione industriale, approntiamo progetti o formiamo i nostri dipendenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

inail fs l8217importanza della safety donnarumma la sicurezza al centro della crescita infrastrutturale del paese

© Quotidiano.net - Inail-FS, l’importanza della safety. Donnarumma: “La sicurezza al centro della crescita infrastrutturale del Paese”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

inail fs l8217importanza safetyInail-FS, l’importanza della safety. Donnarumma: “La sicurezza al centro della crescita infrastrutturale del Paese” - Il punto sull’intesa tra il Gruppo Fs e l’Istituto di previdenza Inail nel convegno ‘Rafforzare la collaborazione, propagare la sicurezza’ di Roma ... Secondo quotidiano.net

Virtual safety training, Lef incontra presidente Inail - Incontro conoscitivo, nella sede Inail all'Eur, a Roma, tra il presidente, Fabrizio D'Ascenzo e i vertici di Lef - Da ansa.it

Sicurezza, Fs e Inail siglano un protocollo pilota per le opere del Pnrr - «L’impegno delle Ferrovie dello Stato Italiane nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro comprende un pieno coinvolgimento di tutti gli stakeholder, iniziando dai lavoratori e dalle loro ... Scrive ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Inail Fs L8217importanza Safety