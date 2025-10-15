In Valle Imagna dove Pamela è cresciuta | Tornava spesso per i genitori Ainett Stephens | Testimonial del suo brand sono sconvolta

Dalla piccola e modesta Valle Imagna, alla grande e sempre più patinata Milano. Da una vecchia, grigia abitazione nascosta da un altettanto grigio supermercato, alle scintillanti ma artificiose luci che illuminano Dubai, Montecarlo e il red carpet di Venezia. “Il paesello le stava stretto”, raccontano gli abitanti di Strozza e Val Brembilla, “ma insieme al suo cagnolino (un cihuahua di nome Bianca, ndr) tornava spesso a trovare la mamma e il papà”, confida sottovoce una vicina di casa. L’ultima volta lunedì. Tornava così spesso che forse, a Strozza, ci voleva tornare. Per comprare casa ed essere più vicina ai familiari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

