In Val Pesarina due weekend per fermare ascoltare e vivere il tempo

Due interi weekend per esplorare il tema del tempo da prospettive diverse, artistiche, scientifiche, storiche e popolari, attraverso spettacoli, mostre, incontri, laboratori e momenti di comunità. E quale luogo migliore se non la Val Pesarina, terra di orologi e memoria collettiva, poteva. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Foliage d’autunno: due weekend per vivere il fascino dei colori dell’Alta Val Brembana e dei suoi borghi - L’avvento dell’autunno è il periodo dell’anno in cui i paesaggi, naturali e urbani, cambiano i loro colori, caricandosi di un’atmosfera calda e suggestiva che solo questa stagione è in grado di ... Segnala bergamonews.it

Il Rifugio Fratelli De Gasperi in Val Pesarina ha festeggiato il secolo di vita - La Sezione CAI di Tolmezzo, proprietaria della struttura, ha celebrato la ricorrenza alla presenza di circa 300 ... Segnala rainews.it