In Toscana non è risorta Schlein e non è rimorto il populismo

Sui motivi per cui Elly Schlein avrebbe poco di cui vantarsi per la vittoria in Toscana non varrebbe nemmeno la pena di soffermarsi. Metto in fila giusto i primi che mi vengono in mente, in ordine casuale, per chi fosse tornato in Italia da poco: perché nessuno al mondo ha mai pensato nemmeno per un attimo che il centrosinistra potesse perdere pure in Toscana, dopo avere già perso, e male, nelle Marche e in Calabria; perché a vincere comunque è stato il candidato che Schlein voleva sostituire con qualcuno di più gradito al Movimento 5 stelle; perché un'astensione così alta (ha votato solo il 47 per cento) nella sua storica roccaforte per il Pd non è certo un segnale di buona salute, ed è assai poco incoraggiante per il futuro.

