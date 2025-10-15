In Toscana non è risorta Schlein e non è rimorto il populismo

Linkiesta.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sui motivi per cui Elly Schlein avrebbe poco di cui vantarsi per la vittoria in Toscana non varrebbe nemmeno la pena di soffermarsi. Metto in fila giusto i primi che mi vengono in mente, in ordine casuale, per chi fosse tornato in Italia da poco: perché nessuno al mondo ha mai pensato nemmeno per un attimo che il centrosinistra potesse perdere pure in Toscana, dopo avere già perso, e male, nelle Marche e in Calabria; perché a vincere comunque è stato il candidato che Schlein voleva sostituire con qualcuno di più gradito al Movimento 5 stelle; perché un’astensione così alta (ha votato solo il 47 per cento) nella sua storica roccaforte per il Pd non è certo un segnale di buona salute, ed è assai poco incoraggiante per il futuro. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

in toscana non 232 risorta schlein e non 232 rimorto il populismo

© Linkiesta.it - In Toscana non è risorta Schlein e non è rimorto il populismo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Toscana, Campania, Puglia: Schlein vuole chiudere sui nomi - Vuole chiudere in fretta la partita delle Regionali, almeno lì dove i candidati ci sono già, ma per un motivo o per l’altro non si &#232; riusciti a ufficializzarli. Scrive roma.corriere.it

Schlein e l’abbraccio a Giani: “Felice del buon governo di questi anni in Toscana, compatti al suo fianco” - La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein &#232; arrivata a Siena per sostenere, in vista delle prossime elezioni ... Scrive lanazione.it

Schlein,in Toscana Giani vince,allargare coalizione &#232; importante - "Giani sarà di nuovo il presidente della Regione Toscana perché vinceremo insieme". Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Toscana 232 Risorta Schlein