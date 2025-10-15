in testa agugliano polverigi e olimpia ostra vetere

Arriva il primo ko per l’ Ankon Dorica nella quarta giornata di Seconda categoria: la formazione anconetana era l’unica delle 48 squadre dei gironi B, C e D ad essere ancora a punteggio pieno: a firmare l’impresa è l’ Osimo Stazione Five, che si impone in casa 2-1 con le reti di Staffolani e Testa, rendendo vana quella di Logrieco. Sconfitta pesante, perché costa il primato: la nuova capolista del girone D è infatti l’ Agugliano Polverigi, che sale a 10 punti dilagando 4-1 sul campo del Villa Musone grazie alle reti di Mazzieri, Gatto, Donzelli e Impiglia. Venticinque i gol realizzati nel girone D in 8 partite, con un pirotecnico pareggio per 3-3 tra Colle 2006 e Candia Baraccola ad alzare sensibilmente la media: secondo punto per il Colle, che è ultimo in classifica da solo in una graduatoria comunque cortissima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

