In Sicilia mutui con tassi stabili fisso al 3,24% e variabile al 2,67% | Risparmi fino a 74 euro al mese

Nonostante la Banca Centrale Europea abbia interrotto il ciclo di riduzione del costo del denaro con due pause consecutive (luglio e settembre), il mercato dei mutui in Italia e in Sicilia continua a offrire segnali incoraggianti per i consumatori.Secondo l’Osservatorio di MutuiOnline.it, i tassi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

