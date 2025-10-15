In Puglia è crisi idrica | l’Acquedotto riduce la pressione in tutta la regione

Scarse precipitazioni, alte temperature e invasi pieni solo al 40% della loro capacità. La situazione idrica in Puglia continua a peggiorare e dopo i tagli dello scorso anno, dal 20 ottobre Acquedotto Pugliese attuerà ulteriori riduzioni di pressione su tutta la rete. L’infrastruttura pubblica di gestione di approvvigionamento idrico-potabile sta cercando di attuare tutte le misure necessarie ad “allontanare il rischio di emergenza idrica che comporterebbe restrizioni più dure come le turnazioni nell’erogazione”. L’acqua a disposizione del potabile “è sempre meno” ed è necessario “contenere il più possibile i consumi, tutelandosi con l’autoclave”, ha spiegato l’ente che gestisce la fornitura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Puglia è crisi idrica: l’Acquedotto riduce la pressione in tutta la regione

