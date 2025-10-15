In programma un laboratorio di teatro e lingua dei segni per bambini alla ' Casa di gesso'

Laboratorio di teatro e lingua dei segni per bambini dai 7 agli 11 anni organizzato da Casa di Gesso, a cura di Roberta Magnani drammaturga e regista ed Eleonora Giammari Interprete Lis. Il corso, gratuito e dal titolo "Nella parola sole sto a gambe nude", si svolge in tre appuntamenti fissati il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it