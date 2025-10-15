In programma un laboratorio di teatro e lingua dei segni per bambini alla ' Casa di gesso'
Laboratorio di teatro e lingua dei segni per bambini dai 7 agli 11 anni organizzato da Casa di Gesso, a cura di Roberta Magnani drammaturga e regista ed Eleonora Giammari Interprete Lis. Il corso, gratuito e dal titolo "Nella parola sole sto a gambe nude", si svolge in tre appuntamenti fissati il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
LABORATORIO DI CUCINA GRATUITO PER BAMBINI ? Sabato 25 Ottobre Ore 10:00 PROGRAMMA 10:00 Colazione km 0 11:00 Mani in pasta Sorpresa per i genitori DOVE Azienda Agricola Sperimentale Regionale Improsta - Eb - facebook.com Vai su Facebook
Laboratorio del programma BabyBrains®? Premi, punizioni?! Motivazioni e disciplina Giovedì 16 ottobre 2025, ore 16.30 Centro per le famiglie, via Rossetti 27 ? Posti limitati, per prenotare scrivere a [email protected] o a [email protected] - X Vai su X
Settimana lingua italiana, ricco programma in Serbia - Prende avvio in Serbia la XXV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM), iniziativa realizzata sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Si legge su ansa.it
Croazia, ricco programma per Settimana della lingua italiana - Dal 13 al 19 ottobre 2025 si terrà la XXV edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo (SLIM), la principale rassegna internazionale per la promozione dell'italiano a livello globale, real ... ansa.it scrive
Si riaccendono le luci al Teatro Laboratorio di Verona - Teatro Laboratorio di Verona è pronto a riaccendere le luci per la sua 58esima stagione di attività ... Segnala veronaoggi.it