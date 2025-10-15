In Premier non gioca l' Italia ripensa a Zirkzee | ed è duello tra Roma e Como

L'olandese in Serie A ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, ecco perché - come Hojlund e McTominay - potrebbe tornarci per ritrovarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

