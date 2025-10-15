In Piemonte arriva il patentino per utilizzare lo smartphone | programma educativo che punta a formare i giovani all’utilizzo consapevole
Il Consiglio regionale del Piemonte ha dato il via libera unanime al primo Piano triennale 2025-2027 dedicato alla lotta contro bullismo e cyberbullismo. La delibera, presentata dalla vicepresidente Elena Chiorino, rappresenta un passo significativo nella tutela dei minori e nella prevenzione dei fenomeni di violenza tra giovani, sia nelle aule scolastiche che negli spazi digitali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
