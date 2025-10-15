In occasione del Bra Day che si celebra il 15 ottobre scopriamo con gli esperti perché è davvero importante la ricostruzione mammaria dopo un tumore al seno

Iodonna.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I l tumore al seno in Italia colpisce 1 donna su 8 nel corso della vita. Nella stragrande maggioranza dei casi, la cura oncologica comporta un intervento chirurgico più o meno demolitivo. Per recuperare l’integrità fisica, o semplicemente forme naturali e gradevoli, è necessario un intervento ricostruttivo. Per accendere i riflettori sull’importanza della ricostruzione mammaria, il secondo mercoledì di ottobre si celebra il Bra Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria post-oncologica, che quest’anno coincide con il 15 ottobre. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Leggi anche › Tumore al seno: meno cicatrici e complicanze con la mastectomia mini-invasiva Bra Day SICPRE 2025: “Col seno di poi”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

in occasione del bra day che si celebra il 15 ottobre scopriamo con gli esperti perch233 232 davvero importante la ricostruzione mammaria dopo un tumore al seno

© Iodonna.it - In occasione del Bra Day che si celebra il 15 ottobre, scopriamo con gli esperti perché è davvero importante la ricostruzione mammaria dopo un tumore al seno

Argomenti simili trattati di recente

occasione bra day celebraBra Day, cibo e arte per affrontare il tumore al seno e parlare di ricostruzione - rigenerativa ed Estetica, organizza una serie di eventi per sensibilizzare le ... Riporta repubblica.it

occasione bra day celebraTumore al seno: il Bra Day accende i riflettori sulla ricostruzione mammaria - In occasione del Bra Day che si celebra il 15 ottobre, scopriamo con gli esperti perché è davvero importante la ricostruzione mammaria dopo un tumore al seno ... Si legge su iodonna.it

BRA Day, ricostruire il seno dopo un tumore - Il 15 ottobre in tutto il mondo si celebra il Breast Reconstruction Awarness (BRA) Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria post- Come scrive corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Occasione Bra Day Celebra