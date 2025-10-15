I l tumore al seno in Italia colpisce 1 donna su 8 nel corso della vita. Nella stragrande maggioranza dei casi, la cura oncologica comporta un intervento chirurgico più o meno demolitivo. Per recuperare l’integrità fisica, o semplicemente forme naturali e gradevoli, è necessario un intervento ricostruttivo. Per accendere i riflettori sull’importanza della ricostruzione mammaria, il secondo mercoledì di ottobre si celebra il Bra Day, la giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria post-oncologica, che quest’anno coincide con il 15 ottobre. Tumore al seno, le nuove tecnologie per la prevenzione X Leggi anche › Tumore al seno: meno cicatrici e complicanze con la mastectomia mini-invasiva Bra Day SICPRE 2025: “Col seno di poi”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In occasione del Bra Day che si celebra il 15 ottobre, scopriamo con gli esperti perché è davvero importante la ricostruzione mammaria dopo un tumore al seno