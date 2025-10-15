In Mongolfiera arriva ' FoodLand' con i laboratori di Fondazione Veronesi

Al centro commerciale Mongolfiera di Foggia arrivaFoodLand’, un viaggio fantastico tra alimentazione, movimento e sostenibilità con Fondazione Veronesi. Dopo la settimana dedicata alle scuole, nei giorni di sabato 18 e domenica 19 ottobre ci saranno laboratori e attività aperti a tutti e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

