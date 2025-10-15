In Manovra +12 miliardi in difesa ma la spesa in 15 anni sarà di 130 miliardi

Nella legge di Bilancio 2026, quanti soldi l’Italia metterà nella spesa militare? La risposta non è affatto banale e, anche se si susseguono una serie di informazioni, sembra sempre che il numero sia troppo alto, troppo basso, mai uguale a quello detto il giorno precedente. Cerchiamo di fare chiarezza. Nel Consiglio dei Ministri tenutosi martedì 14 ottobre non si è parlato di Manovra, ma del Documento programmatico di bilanci o (Dpb). La legge di Bilancio vera e propria sarà illustrata giovedì 16 ottobre. Il calendario era stato così disposto per inviare il Dpb a Bruxelles proprio entro la giornata del 15 ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

