In Lombardia nasce un nuovo polo della stampa | La Prensa di Merate acquista Casalini e Viscardi

San Giuliano Milanese (Milano), 15 ottobre 2025 –  Due aziende, due storie e due famiglie diverse, unite dalla carta e dall’inchiostro. La Prensa Etichette di San Giuliano Milanese ha acquisito il 100% delle quote la Casalini e Viscardi di Merate, per costituire un’unica realtà da quasi 60 milioni di fatturato e duecento dipendenti. La Prensa Etichette, fondata nel 1966, è leader nella stampa e finitura di etichette per il settore delle acque minerali e dei prodotti di largo consumo. Alla Casalini e Viscardi, fondata nel 1958, e guidata dalla famiglia Casalini, sono invece specializzati in stampa rotocalco, processi di laminazione, paraffinatura e ceratura e taglio per imballaggi per diversi settori: alimentare, farmaceutico, cosmetico, igiene personale e della casa, pet food. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

