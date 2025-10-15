In Italia 9 milioni con disturbi mentali e comportamentali
AGI - In Italia sono più di 9 milioni le persone che convivono con disturbi mentali e comportamentali, ma solo il 9% di loro (circa 777mila) è seguito dai Dipartimenti di Salute Mentale, a causa principalmente di stigma e difficoltà di accesso ai servizi. Troppo spesso gli spazi dedicati alla presa in carico di queste persone non riflettono l'importanza del percorso che vi si compie, con locali poco accoglienti, arredi non adeguati, ambienti che non supportano davvero chi li vive ogni giorno. L' umanizzazione dei percorsi di cura è però oggi una priorità, per favorire l' empowerment dei pazienti e sostenere al meglio il lavoro degli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Agi.it
