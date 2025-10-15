In Irpinia incidenti stradali in aumento l' allarme lanciato dall' ACI Avellino

Ad Avellino e in provincia, nel 2024 si sono registrati 632 incidenti stradali, che hanno causato 25 morti e 933 feriti. Si tratta di un aumento significativo rispetto all’anno precedente, quando gli incidenti erano stati 526, con un bilancio di 21 vittime e 788 feriti.Tra i comuni dell’Irpinia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

IrpiniaTv. . ITV NOTIZIE Edizione 14:00 del 07-10-2025 L’informazione quotidiana dell’Irpinia Aggiornamenti su: Attualità | Politica | Cronaca | Società Canale 19 del digitale terrestre. - facebook.com Vai su Facebook

Le vittime sono in calo, ma gli incidenti stradali stanno aumentando - In Italia nel 2024 ci sono stati in media 475 incidenti, 8,3 morti e 641 feriti ogni giorno. Secondo avvenire.it

Incidenti stradali, aumentano i morti nelle strade: 17 in più in un solo anno. In Fvg la maggior parte degli schianti avviene nelle arterie extraurbane - Il Friuli Venezia Giulia è tra le tredici regioni italiane in cui il numero di morti per incidenti stradali ogni 100mila abitanti nel 2024 è risultato più alto della ... Lo riporta ilgazzettino.it

L’emergenza sulle strade. In aumento gli incidenti. E l’Aci accende i riflettori - 174 sinistri con lesioni nel 2024 "Per contrastare questa situazione occorre intensificare formazione e prevenzione". Si legge su lanazione.it