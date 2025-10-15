In Irlanda il reddito di base per gli artisti e i lavoratori creativi diventa realtà

Dopo tre anni di sperimentazione il programma che garantisce 325 euro a settimana a duemila creativi diventa strutturale. Ma restano interrogativi sui criteri di selezione e sulla sostenibilità del modello in altri paesi europei. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - In Irlanda il reddito di base per gli artisti e i lavoratori creativi diventa realtà

Altre letture consigliate

L’Irlanda diventa il primo Paese europeo a introdurre in modo permanente un reddito di base destinato agli artisti e ai lavoratori del settore creativo. Il governo ha approvato il programma “Basic Income for the Arts” (BIA), che garantirà un sostegno economico s - facebook.com Vai su Facebook

Dopo il progetto pilota del 2022, il governo irlandese ha approvato i piani per implementare in modo permanente un regime di #redditouniversale che sosterrà fino a 2.200 artisti, lavoratori creativi e musicisti a partire dal prossimo anno. - X Vai su X

L’Irlanda è il primo Paese a introdurre il reddito di base per gli artisti - In Irlanda è stato istituzionalizzato il reddito di base per gli artisti e i lavoratori della cultura: diventerà permanente dal 2026 ... exibart.com scrive

L’Irlanda introduce il Reddito Universale per gli artisti - Il governo irlandese ha approvato i piani per implementare in modo permanente un regime di reddito di base che sosterrà fino a 2. Secondo beppegrillo.it

Irlanda, il reddito di base per gli artisti funziona: più stabilità, meno ansia - Avviato nel 2022 per sostenere il settore culturale, il sussidio settimanale che il governo irlandese ha migliorato le condizioni di vita e le produzioni di chi fa arte ... tg24.sky.it scrive