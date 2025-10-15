In Irlanda il reddito di base per gli artisti e i lavoratori creativi diventa realtà

15 ott 2025

Dopo tre anni di sperimentazione il programma che garantisce 325 euro a settimana a duemila creativi diventa strutturale. Ma restano interrogativi sui criteri di selezione e sulla sostenibilità del modello in altri paesi europei. 🔗 Leggi su Wired.it

