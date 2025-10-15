In Grecia al lavoro 13 ore al giorno la legge contestata – Eurofocus podcast Adnkronos

È arrivata in Parlamento in Grecia la controversa proposta di legge per portare a 13 ore la giornata di lavoro nel settore privato, la prima legge in questo senso nella Ue contro la quale sindacati ed opposizione sono sul piede di guerra. Il Paese è stato paralizzato da sciopero generale di 24 ore, il secondo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

