In Grecia al lavoro 13 ore al giorno la legge contestata – Eurofocus podcast Adnkronos

È arrivata in Parlamento in Grecia la controversa proposta di legge per portare a 13 ore la giornata di lavoro nel settore privato, la prima legge in questo senso nella Ue contro la quale sindacati ed opposizione sono sul piede di guerra. Il Paese è stato paralizzato da sciopero generale di 24 ore, il secondo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - In Grecia al lavoro 13 ore al giorno, la legge contestata – Eurofocus podcast, Adnkronos

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nel 2025, in Grecia si vota per aumentare l'orario di lavoro giornaliero a 13 ore, una forma moderna di schiavitù. Nel corso del tempo, l'orario di lavoro dovrebbe scendere grazie ai progressi tecnologici ed economici e al conflitto sindacale. - X Vai su X

Italia e Grecia insieme per il patrimonio storico È nata una nuova task force italo-greca: archeologi e restauratori dei due Paesi al lavoro, fianco a fianco, per studiare, restituire e valorizzare reperti trafugati, in particolare vasi attici. Un impegno che unisce tutela - facebook.com Vai su Facebook

La Grecia vota le 13 ore al lavoro, 'è schiavitù' - Una riforma che promuove il "lavoro giusto e flessibile per tutti", a detta del governo conservatore di Nea Dimokratia, mentre per i sindacati greci legittima "la schiavitù retribuita". Segnala ansa.it

Cos’è questa storia che in Grecia sarà legale lavorare 13 ore al giorno - Il Parlamento greco sta per varare una legge che vuole portare la giornata lavorativa a 13 ore, per un massimo di 37 giorni all'anno e su base volontaria ... Si legge su fanpage.it

Grecia, Parlamento al voto sulla legge che legalizza la giornata lavorativa da 13 ore. Il governo di destra: “Flessibilità aiuta dipendenti e imprese” - Cinque ore di lavoro in più al giorno, per un massimo di 37 giorni l'anno, con una retribuzione maggiorata del 40%. Come scrive ilfattoquotidiano.it