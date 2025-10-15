In fuga dopo il raggiro all’anziana Truffatori fermati in A1 dalla Polstrada
Gli agenti li hanno notati perché non indossavano le cinture di sicurezza. Ma quando hanno fatto loro cenno di accostare per un controllo, i due, dopo aver simulato l’intenzione di farlo, hanno accelerato, cercando di scappare via. E innescando un pericoloso inseguimento in A1, dove i poliziotti della sottosezione di polizia stradale di Bologna sono riusciti a bloccare e denunciare due truffatori, trovati con la refurtiva dell’ultimo colpo in auto. Tutto è successo intorno alle 14,40 di qualche giorno fa, quando la pattuglia ha notato l’auto, che viaggiava in direzione Firenze con a bordo due uomini senza cintura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
