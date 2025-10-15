Gli agenti li hanno notati perché non indossavano le cinture di sicurezza. Ma quando hanno fatto loro cenno di accostare per un controllo, i due, dopo aver simulato l’intenzione di farlo, hanno accelerato, cercando di scappare via. E innescando un pericoloso inseguimento in A1, dove i poliziotti della sottosezione di polizia stradale di Bologna sono riusciti a bloccare e denunciare due truffatori, trovati con la refurtiva dell’ultimo colpo in auto. Tutto è successo intorno alle 14,40 di qualche giorno fa, quando la pattuglia ha notato l’auto, che viaggiava in direzione Firenze con a bordo due uomini senza cintura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In fuga dopo il raggiro all'anziana. Truffatori fermati in A1 dalla Polstrada