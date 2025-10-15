Di fronte a un Parlamento diviso e a un Paese ancora segnato dalla protesta sociale, il premier francese Sébastien Lecornu sceglie di ritirare la riforma delle pensioni per dare ossigeno al suo governo. Una mossa che, secondo il costituzionalista Stefano Ceccanti, intervistato da Formiche.net, apre uno spiraglio per ricomporre il fronte riformista in vista delle presidenziali del 2027. Professor Ceccanti, Lecornu ha dichiarato di voler ritirare la riforma dell’età pensionabile – che provocò una vera e propria rivolta – per tentare di dare corpo all’esecutivo. Ci riuscirà? Sì. Anzitutto ci riuscirà nell’immediato perché domani il Governo non sarà sfiduciato. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - In Francia il governo non sarà sfiduciato, la partita decisiva si giocherà a marzo. Parla Ceccanti