In Francia il governo non sarà sfiduciato la partita decisiva si giocherà a marzo Parla Ceccanti

Formiche.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di fronte a un Parlamento diviso e a un Paese ancora segnato dalla protesta sociale, il premier francese Sébastien Lecornu sceglie di ritirare la riforma delle pensioni per dare ossigeno al suo governo. Una mossa che, secondo il costituzionalista Stefano Ceccanti, intervistato da Formiche.net, apre uno spiraglio per ricomporre il fronte riformista in vista delle presidenziali del 2027. Professor Ceccanti, Lecornu ha dichiarato di voler ritirare la riforma dell’età pensionabile – che provocò una vera e propria rivolta – per tentare di dare corpo all’esecutivo. Ci riuscirà? Sì. Anzitutto ci riuscirà nell’immediato perché domani il Governo non sarà sfiduciato. 🔗 Leggi su Formiche.net

in francia il governo non sar224 sfiduciato la partita decisiva si giocher224 a marzo parla ceccanti

© Formiche.net - In Francia il governo non sarà sfiduciato, la partita decisiva si giocherà a marzo. Parla Ceccanti

Scopri altri approfondimenti

Francia, cade il governo: Bayrou sfiduciato con 194 voti a favore, 364 contrari. Il premier domani da Macron per le dimissioni - Il Rassembement National (RN) risulta ampiamente in testa in caso di una nuova dissoluzione del parlamento francese e la convocazione di elezioni anticipate come accaduto lo scorso anno: è quanto ... Da ilgazzettino.it

Francia, cade il governo: Bayrou sfiduciato con 194 voti a favore, 364 contrari. Il premier domani da Macron per le dimissioni - Il presidente francese, Emmanuel Macron, «prende atto» della caduta del governo Bayrou e nominerà un successore «nei prossimi giorni». Scrive leggo.it

Francia, Bayrou sfiduciato: cade il governo. Macron cerca un premier. Le Pen: «Ora le elezioni» - L’ultimo atto del governo Bayrou (il quarto in 19 mesi, un record di volatilità politica per la Francia) si è consumato in un’Assemblée nationale dove i capigruppo dei partiti e lo stesso premier ... Da ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Francia Governo Sar224 Sfiduciato