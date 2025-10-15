In Francia il governo non sarà sfiduciato la partita decisiva si giocherà a marzo Parla Ceccanti
Di fronte a un Parlamento diviso e a un Paese ancora segnato dalla protesta sociale, il premier francese Sébastien Lecornu sceglie di ritirare la riforma delle pensioni per dare ossigeno al suo governo. Una mossa che, secondo il costituzionalista Stefano Ceccanti, intervistato da Formiche.net, apre uno spiraglio per ricomporre il fronte riformista in vista delle presidenziali del 2027. Professor Ceccanti, Lecornu ha dichiarato di voler ritirare la riforma dell’età pensionabile – che provocò una vera e propria rivolta – per tentare di dare corpo all’esecutivo. Ci riuscirà? Sì. Anzitutto ci riuscirà nell’immediato perché domani il Governo non sarà sfiduciato. 🔗 Leggi su Formiche.net
Scopri altri approfondimenti
Sébastien Lecornu ci riprova con un governo “di scopo” tra volti nuovi e vecchie guardie. Ma le opposizioni preparano già la sfiducia, e mentre Macron da Sharm el-Sheikh parla di stabilità, la Francia si risveglia in bilico sul caos politico - facebook.com Vai su Facebook
In Francia Lecornu confermato, il governo già in bilico, Macron perde sempre più forze. La composizione della squadra è un misto di società civile, giovani deputati e personalità più sperimentate. Di @DavCarretta - X Vai su X
Francia, cade il governo: Bayrou sfiduciato con 194 voti a favore, 364 contrari. Il premier domani da Macron per le dimissioni - Il Rassembement National (RN) risulta ampiamente in testa in caso di una nuova dissoluzione del parlamento francese e la convocazione di elezioni anticipate come accaduto lo scorso anno: è quanto ... Da ilgazzettino.it
Francia, cade il governo: Bayrou sfiduciato con 194 voti a favore, 364 contrari. Il premier domani da Macron per le dimissioni - Il presidente francese, Emmanuel Macron, «prende atto» della caduta del governo Bayrou e nominerà un successore «nei prossimi giorni». Scrive leggo.it
Francia, Bayrou sfiduciato: cade il governo. Macron cerca un premier. Le Pen: «Ora le elezioni» - L’ultimo atto del governo Bayrou (il quarto in 19 mesi, un record di volatilità politica per la Francia) si è consumato in un’Assemblée nationale dove i capigruppo dei partiti e lo stesso premier ... Da ilmessaggero.it