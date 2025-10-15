In fiamme rifiuti a Salerno area trasformata in discarica
Tempo di lettura: < 1 minuto Incendio questa mattina a Salerno, in via Generale Clark, nei pressi del Novotel. Le fiamme sono divampate, per motivi da accertare, in un’area trasformata in discarica a cielo aperto. Un accumulo di materiali vari, mobilia di vario genere e immondizia. I Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti richiedendo anche l’intervento delle forze dell’ordine, estinguendo l’incendio col supporto anche di un’autobotte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
