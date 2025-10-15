In due si presentano per la stessa costosa bici rubata | denunciato il ladro a Como

Verso le 19.30 di ieri, una volante è stata indirizzata in piazza Perretta, a lato della Banca d’Italia, dove un 27enne comasco ha denunciato ai poliziotti il furto della propria bicicletta elettrica, del valore stimato di circa 800 euro, che aveva lasciato legata con catena e lucchetto.Gli. 🔗 Leggi su Quicomo.it