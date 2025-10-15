In dirittura d’arrivo | Ciclodromo presto sarà aperto a tutti
Il nuovo ciclodromo comunale è entrato nei temi del consiglio comunale di ieri attraverso un question time portato dal capogruppo della Civica Forlì Cambia, Leonardo Gallozzi, che chiedeva all’assessore allo sport, Kevin Bravi, anch’egli espressione della stessa lista, a quale punto fosse l’affidamento della gestione della struttura. Come anticipato già al momento dell’inaugurazione, l’assessore ha ricordato come "siano in corso interlocuzioni con un ente di promozione dello sport che possa garantire l’apertura della struttura anche alle persone a libero ingresso". L’assessore ha riconosciuto come anche la costruzione dello stesso ciclodromo sia stata una corsa ad ostacoli: "Pensato nel 2018 dall’allora assessora Sara Samorì, all’interno della giunta Drei – ha ricordato in aula – è stato poi ripreso dal mio predecessore, Daniele Mezzacapo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
L'ITER | Dopo quasi un anno sono in dirittura d'arrivo le procedure autorizzative per l'avvio dei lavori di tre nuove residenze universitarie. In una città con quasi 11mila studenti fuori sede sono solo 611 i posti letto. Il consiglio comunale chiamato all'ultimo via lib - facebook.com Vai su Facebook
Scaroni: "Nuovo stadio, mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo. Sono fiducioso" - X Vai su X
In dirittura d’arrivo: "Ciclodromo, presto sarà aperto a tutti" - L’assessore Kevin Bravi in Consiglio precisa: "Sono in corso interlocuzioni con un ente, diventerà un riferimento dei ciclisti". Lo riporta ilrestodelcarlino.it