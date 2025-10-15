In diretta Puglia Blue Vision | interventi e momenti salienti dell' evento da Taranto

La città di Taranto diventa il cuore pulsante del dialogo nazionale sulla Blue Economy, ospitando una giornata di lavori che coinvolge istituzioni, imprese, università e startup. PUGLIA BLUE VISION - Festival della Blue Economy è in svolgimento oggi, 15 ottobre 2025, presso la sala conferenze del. 🔗 Leggi su Today.it

Taranto diventa capitale della Blue Economy con il festival organizzato da Citynews - L'evento, in collaborazione con Smart in Puglia e con il patrocinio della Città di Taranto e dell’Università di Bari – Dipartimento Jonico. Scrive lecceprima.it

Puglia Blue Vision: ultimi giorni per partecipare con ticket gratuiti e CFU per gli studenti - Top player e istituzioni a confronto su AI e sostenibilità marittima: il Festival della Blue Economy si terrà a Taranto mercoledì 15 ottobre 2025 nella sala conferenze del Dipartimento Jonico della Un ... Secondo today.it

Taranto capitale della Blue Economy: top player a confronto su AI e sostenibilità marittima - Festival della Blue Economy" si terrà il 15 ottobre: organizzato da CityNews con SMART in Puglia e co- Riporta today.it