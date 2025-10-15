In città fa tappa il Nazra Palestine Film Festival | ecco tutti gli appuntamenti
Da venerdì 17 a sabato 18 ottobre ‘Nazra Palestine Short Film Festival’ fa tappa a Cesena con una due giorni di incontri, testimonianze e proiezioni. Con 20 finalisti e 4 vincitori, anche quest’anno ‘Nazra’ parte da Milano per approdare in città in due diverse location: il Centro culturale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
