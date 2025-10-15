In centro a Bergamo due ore senza corrente | un guasto privato ha fatto scattare l’interruttore
L’EPISODIO. Nella mattinata di mercoledì 15 ottobre, alcune zone del centro città. Individuato il problema, i tecnici hanno provveduto al riarmo dell’interruttore e al ripristino della fornitura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
