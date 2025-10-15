In casa cocaina hashish marijuana crack e contanti | arrestato pusher 22enne

PRESICCE – Un piccolo mercato della droga in casa, dove spacciava cocaina, hashish, marijuana e crack: finisce in manette un 22enne di Presicce, arrestato nelle scorse ore dagli agenti della polizia di Stato del commissariato di Taurisano e di cui al momento non si conoscono le generalità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

