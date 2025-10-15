In Campania Fico si porta avanti | Cittadini andate a votare
L'approccio soft con De Luca: "Si costruisce solo col dialogo" L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Scopri altri approfondimenti
Non sono possibili errori in Campania, storico fortino del Movimento, dove bisogna eleggere a presidente il veterano sopravvissuto alle mille guerre di religione nel M5S, Roberto Fico. E possibilmente portare a casa un buon risultato per la lista, dopo il 5 delle - facebook.com Vai su Facebook
Campania, Fico lancia la lista civica del presidente. Il candidato del campo progressista: 'Spazio per società civile' #ANSA - X Vai su X
Campania, Regionali. Solombrino (MET): “Con Roberto Fico per portare la questione Meridionale alla Regione” - Il segretario nazionale "Chiederemo un Osservatorio per l'Equità territoriale per monitorare la distribuzione dei fondi pubblici" ... Scrive sciscianonotizie.it
De Luca, 'con Fico incontro corretto, andiamo avanti - Un incontro "corretto e positivo" per "andare avanti" e che "dovrebbe garantire alla Regione Campania di andare avanti senza che nessuno si perda". Segnala ansa.it
Regionali Campania, De Luca: “con Fico incontro positivo” - “Un incontro corretto e positivo per andare avanti e che dovrebbe garantire alla Regione Campania di andare avanti senza che nessuno si perda. Lo riporta strettoweb.com