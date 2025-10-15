In Brianza arriva il pronipote di Benito Mussolini | scoppia la polemica

Caio Mussolini, pronipote del Duce Benito Mussolini, viene in Brianza a presentare il suo libro e scoppia la polemica.L’appuntamento è per il 28 ottobre alla 19.30 a Cesano Maderno dove Caio Mussolini presenterà il suo libro intitolato “Mussolini e il fascismo. L’altra storia”. L’evento è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it