In bici lungo la riva del Po con lo sguardo degli artisti | torna Dentro il paesaggio

Dopo il grande successo della prima edizione dedicata ai luoghi di Stefano Bruzzi, ritorna Dentro il paesaggio, l’iniziativa della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi che intende valorizzare alcuni dei dipinti in collezione tramite l’esplorazione dal vivo dei luoghi raffigurati. Protagonista di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

News recenti che potrebbero piacerti

Dramma lungo l'Appia, muore 58enne in bici: investito da un'auto #Benevento - facebook.com Vai su Facebook

In bici lungo la riva del Po con lo sguardo degli artisti: torna "Dentro il paesaggio" - Il percorso si avvale della preziosa collaborazione di Fiab Amolabici Piacenza, associazione volta a promuovere l’uso della bicicletta e, come nelle passate edizioni, sarà condotto a due voci: accanto ... Riporta ilpiacenza.it

Union Gravel, percorsi in bici alla scoperta del territorio - In bici dalla terra al fiume, pedalando tra strade bianche, piste ciclabili e le vie più nascoste della provincia di Ferrara: torna Union Gravel, la gravel ride che porterà ancora una volta oltre 200 ... Secondo msn.com

In bici e in barca nel Parco del Delta del Po - Per gli amanti della natura a Pasqua in Romagna si organizzano escursioni a piedi, in bici e in barca tra parchi e riserve naturali nelle Valli di Comacchio e nelle zone umide nel Parco del Delta del ... Riporta ansa.it